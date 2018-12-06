РИАМО - 6 дек. После масштабной реконструкции в здании 1960-х годов в Москве построят кинотеатр-айсберг, в котором появятся четыре современных кинозала, детская игровая комната и ресторан, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Москомархитектура утвердила дизайн-проект обновленного здания кинотеатра «Полярный» на северо-востоке Москвы по адресу: улица Полярная, дом №9. После реконструкции кинотеатр 1964 года постройки превратится в современный многофункциональный досуговый центр для всей семьи с кинозалами и лекторием.

«Кинотеатр «Полярный» — еще один советский кинотеатр, который ждет реконструкция. Здание давно утратило свою основную функцию и перестало быть центром притяжения для жителей района. После реконструкции в здании разместятся четыре многофункциональных кинозала, в которых кроме показа фильмов, будут проводить лекции и концерты», — сказал главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, облику здания стремились придать сходство с полярными льдами. Вдохновленные названием кинотеатра авторы проекта разработали дизайн фасада, напоминающий поверхность айсберга или кристаллы льда. Его изготовят из многослойного стекла зелено-синего оттенка. Вечером на здании будет зажигаться архитектурная подсветка.

«Площадь «Полярного» составит почти 5 тысяч квадратных метров. В нем будет шесть этажей — пять надземных и один подземный. Помещения оборудуют лифтами и эскалаторами для удобства маломобильных посетителей кинотеатра», - уточняется в пресс-релизе.

На первом этаже разместятся холлы, гардеробные и вестибюли. Большой зал с киноэкраном и сценой для проведения лекций и концертов появится на втором этаже. Современный зрительный зал будет рассчитан на 357 человек.

На четвертом этаже будут мини-кинозалы: два зала на 127 мест, а один на 16 мест. Третий и пятый этажи отведут под административные и технические помещения. Подземный этаж превратят в зону общественного питания и отдыха с рестораном и детской игровой комнатой.

Территорию вокруг кинотеатра благоустроят. Здесь высадят деревья, кустарники, установят современное освещение и лавочки.