РИАМО - 6 дек. Свыше 140 нарушений содержания объектов теплоснабжения устранили с наступлением холодов в Подмосковье, так, на 40 участках теплосети исправили повреждения, ликвидировали 18 протечек, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«Устранено повреждение теплоизоляции на 40 участках теплосети, восстановлена изоляция теплотрасс суммарной протяженностью более 300 метров. Отремонтировано свыше 30 тепловых камер и колодцев, ликвидировано 18 протечек теплоносителя, восстановлены люки 53 смотровых колодцев теплосети», – говорится в сообщении.

Всего с наступлением холодов эксперты надзорного ведомства провели в регионе около 240 рейдов, проверили более 300 объектов и устранили 142 нарушения.

Надзор за наземной теплоснабжающей инфраструктурой Московской области – приоритетное направление в работе инспекторов ведомства в зимний период.

Для проверки наземных участков теплотрасс и других объектов теплоснабжения Госадмтехнадзор проводит в регионе операцию «Теплотрасса».

«Зима вступила в свои права и средняя температура не поднимается выше нуля, вопрос бесперебойного теплоснабжения является одним из важнейших факторов для обеспечения комфортных условий жизни людей. <…> Инспекторы отводят на устранение нарушений в зимний период минимальные сроки, чтобы не допустить аварийных ситуаций и утечек теплоносителя», – заключается в сообщении.