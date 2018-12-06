РИАМО - 6 дек. Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего мальчика на северо-востоке столицы, сообщила РИАМО сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», - сказала Иванова.

По ее словам, днем 5 декабря мужчина, находясь возле подвального помещения продуктового магазина на улице Изумрудной в Москве, совершил в отношении малолетнего мальчика 2006 года рождения насильственные действия сексуального характера.

«В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В скором времени ему будет избрана мера пресечения. Расследование продолжается», - добавила Иванова.