РИАМО - 6 дек. В Зеленоградском округе Москвы введены в эксплуатацию объекты общей площадью 132,5 тысячи квадратных метров за 11 месяцев 2018 года, на контроле Мосгосстройнадзора в округе находятся 46 объектов недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Среди них: жилые дома в 17-м микрорайоне, учебный корпус на 550 мест с дошкольным отделением на 250 мест в 20-м микрорайоне, научно-производственный комплекс «Системные решения ЦИСКО» в особой экономической зоне (ОЭЗ) Алабушево и другие», - говорится в сообщении.

На контроле Мосгосстройнадзора в Зеленограде находятся 46 объектов недвижимости общей площадью 649,05 тысячи квадратных метров.

С начала года специалисты Мосгосстройнадзора провели 166 проверок объектов, строящихся в ЗелАО. На проверенных объектах в общей сложности выявлено 825 нарушений, в том числе по качеству при производстве работ, несоблюдению требований техники безопасности, организационно-правового порядка, правил пожарной безопасности, а также ненадлежащему ведению строительного контроля организациями-заказчиками.

Участникам строительства выдано 130 предписаний об устранении нарушений, оформлено 165 протоколов об административных правонарушениях в области строительства с наложением штрафных санкций на сумму 9,9 миллиона рублей.