РИАМО - 6 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил создание государственного казенного учреждения города «Управление долевого строительства» в помощь Москомстройинвесту, одной из задач управления станет формирование сводных аналитических данных по выполнению государственной функции и оказанию госуслуг в области долевого строительства, соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

«В целях совершенствования деятельности комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства по контролю и надзору за соблюдением в Москве законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости: создать государственное казенное учреждение города Москвы «Управление долевого строительства» (сокращенное наименование – ГКУ «УДС») с закреплением за ним имущества на праве оперативного управления в установленном порядке», - говорится в распоряжении.

Одной из задач управления станет формирование сводных аналитических данных по выполнению государственной функции и оказанию госуслуг в области долевого строительства.

В штат управления долевого строительства может быть зачислено до 75 человек с годовым фондом отплаты более 101 миллиона рублей.