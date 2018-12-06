РИАМО – 6 дек. Президент РФ Владимир Путин назначил гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина специальным представителем президента России по вопросам международного сотрудничества в области космоса, сообщает в четверг kp.ru.

«Назначить генерального директора государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Рогозина Дмитрия Олеговича специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области космоса», – говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее Рогозин рассказал, что «Роскосмос» и Российская академия наук за три месяца сформируют лунную программу. Рогозин собирался представить презентацию проекта президенту и правительству РФ.