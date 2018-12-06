РИАМО - 6 дек. Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области проводит проверку по извещению об окончании строительства дома (корпус 24), входящего в состав жилого комплекса «Гусарская баллада», возведенного на улице Акуловская в Одинцове, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Площадь 4-секционного корпуса 24 переменной этажности (10-12-15) составляет 15932 квадратных метра. В достроенном корпусе ЖК «Гусарская баллада» будут обеспечены права более 200 граждан, инвестировавших средства в реализацию указанного объекта», - говорится в сообщении.

Застройщиком выступает ООО «Осенний квартал». Проверка по извещению об окончании строительства жилого дома завершится 12 декабря.

Как сообщил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян, после проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний объекту будет выдано заключение о соответствии.

Строительство ЖК «Гусарская баллада» стартовало в 2005 году. Застройщиком ЗАО ГК «Жилищный капитал» предполагалось возведение 24 многоэтажек.

В 2015 году в связи с возникшими финансовыми трудностями группа компаний «Жилищный капитал» лишилась ряда партнеров и заморозила строительство оставшихся шести корпусов в различной степени готовности, не обеспечив тем самым права 946 граждан-соинвесторов. С октября 2015 года в отношении ЗАО ГК «Жилищный капитал» введена процедура банкротства, а на руководителей заведено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Обязательства по завершению строительства жилого комплекса и обеспечению прав 946 пострадавших граждан взял на себя новый инвестор ПАО «Московский кредитный Банк».