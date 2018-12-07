РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 7 дек. Традиционный конкурс «Мисс Зимняя Краса» состоится в пятницу в подмосковном Дзержинском, сообщается в аккаунте молодежного центра «Лидер» в Instagram.

«Дорогие друзья, мы с радостью вам напоминаем, что 7 декабря пройдет самое масштабное мероприятие этого года – «Мисс Зимняя Краса 2018». Начало в 17:00», – говорится в сообщении.

Конкурс пройдет во Дворце культуры «Энергетик» по адресу: улица Ленина, дом №3. Вход свободный.

По итогам кастингов в финал вышли 10 конкурсанток: Арина Савина (лицей №3), Анастасия Дербенко (педагогический колледж №18 Митино), Татьяна Фонина, (колледж «Угреша»), Елизавета Левина (КМПО при РАНХиГС), Полина Селезнева (МСЭИ), Полина Сорочкина (лицей №6 «Парус»), Мария Храмова (гимназия №5), Екатерина Куликова (лицей №3), Виктория Кечкина (гимназия №4), Татьяна Бискул (школа №2129). Именно они будут бороться за титул «Мисс Зимняя Краса».

В 2017 году победу одержала Алина Шумова.