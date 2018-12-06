РИАМО - 6 дек. В подмосковном городском округе Орехово-Зуево на трассе М-7 «Волга» в связи с установкой рамной конструкции будет ограничено движение транспорта, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород».

«Подведомственное «Росавтодору» ФКУ «Упрдор Москва - Нижний Новгород» сообщает, что в связи с установкой рамной конструкции для размещения дорожных знаков над проезжей частью на 85 километре трассы М-7 «Волга» движение на автодороге будет временно ограничено», - говорится в сообщении.

В ночь с 10 на 11 декабря с 23:00 по 6:00 проезжая часть будет сужена до трех полос. Максимальная скорость движения ограничена до 50 километров в час.

«В период с 0:00 до 3:00 движение на участке будет полностью перекрываться на 40 минут», - уточняется в материале.