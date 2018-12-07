РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. В подмосковном Подольске в пятницу состоится концерт – присвоение звания «Образцовый коллектив» фольклорному ансамблю «Колокольцы», в программе: деревенские обряды, песни и танцы, сообщается в группе «Истоки» в соцсети «ВКонтакте».

«Во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске 7 декабря состоится концерт – присвоение звания «Образцовый коллектив» фольклорному ансамблю «Колокольцы» (МУК Центр традиционной русской культуры Южного Подмосковья «Истоки»). В рамках мероприятия под названием «Деревенские картинки» артисты представят калейдоскоп деревенских забав и обрядов в сопровождении старинных русских песен и танцев, также они разыграют сказки и бытовые сцены, собранные детьми и педагогами центра «Истоки» в экспедициях», – говорится в сообщении.

В ходе программы зрители узнают, как отмечали в деревнях традиционные праздники, что пели, как одевались, как говорили и как веселились. В концерте примут участие солисты – лауреаты различных конкурсов, а также младшие воспитанники центра, подготовительная группа «Бусинки».

Концерт начнется в 18:00 и будет проходить по адресу: улица Свердлова, дом №38. Вход свободный.