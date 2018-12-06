РИАМО - 6 дек. После проверки прокуратуры в подмосковном Ступине возбудили уголовное дело о мошенническом хищении денежных средств в городской больнице, главврач заключал фиктивные трудовые договоры, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Городская прокуратура установила, что главный врач ГАУЗ Московской области «Ступинская стоматологическая поликлиника», обладая информацией о наличии вакантных должностей водителя, санитарок и программиста, заключал трудовые договоры с гражданами, которые фактически трудовую деятельность не осуществляли.

«За период с июня 2016 года по ноябрь 2018 года им присвоена начисленная указанным лицам заработная плата на общую сумму более 1,5 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган для дачи правовой оценки, который возбудил и расследует уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Ход предварительного расследования находится в Ступинской городской прокуратуре на контроле.