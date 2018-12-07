РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 дек. Лекцию о военном пути героя Советского Союза, жителя Подмосковья Павла Головкина прочитают в пятницу в Красногорском филиале Музея Победы в преддверии Дня Героев Отечества, говорится в сообщении информационного центра музея.

«Седьмого декабря в 14:00 в Красногорском филиале Музея Победы состоится лекция «Эпопея пограничника Павла Головкина: от Бреста до Красногорска». Она посвящена Герою Советского Союза Павлу Головкину», – отмечается в сообщении.

Все желающие смогут бесплатно принять участие в мероприятии.

Лекцию проводят в музее специально ко Дню Героев Отчества, который отмечают в России 9 декабря. Павел Головкин – уроженец Московской области, его фронтовой путь – пример мужества, бесстрашия и несгибаемой воли.

Главный подвиг, за который он был удостоен звания Героя Советского Союза, Головкин совершил в бою по захвату плацдарма на берегу Днепра. Более 40 часов он с группой добровольцев удерживал плацдарм. Имя Павла Головкина увековечено в зале Славы Музея Победы.