РИАМО - 6 дек. Работы на ВДНХ являются одним из самых значимых проектов столичных реставраторов в 2018 году, особые усилия были приложены реставраторами при работе в павильоне «Космос», сообщил в четверг в ходе церемонии награждения лауреатов конкурса «Московская реставрация» мэр города Сергей Собянин.

«Самым знаковым объектом этого года, на мой взгляд, стал комплекс исторический, культурный - ВДНХ. В нем отразилась вся работа, которую мы делали: создавали и реставрировали не только здания, но и общественные пространства, которые располагались вокруг них», - сказал Собянин.

Он добавил, что фонтан «Золотой колос» был настолько разрушен, что казалось невозможным вернуть его к жизни. Тем не менее он восстановлен, вокруг раскинулся ландшафтный парк, проведено благоустройство прудов и пешеходных дорожек, высажено огромное количество деревьев, кустарников и цветов. Фонтан стал центральным объектом в реконструированном пространстве.

«Павильоны «Космос», «Земледелие», «Россия» и десятки других, чья реставрация заканчивается. Сегодня, когда стоишь на Центральной аллее ВДНХ, тебя как бы поднимает эта мощь, величие этого комплекса, который начинает проглядывать за паутиной лесов. Буквально год-два, и вся эта красота заискрится, засветится новыми красками, будет жемчужиной не только Москвы, но и мировой», - отметил Собянин.

Мэр добавил, что особые усилия были приложены реставраторами при работе в павильоне «Космос». По его словам, буквально несколько лет тому назад это был дикий рынок и разруха, когда на голову сыпались стекла и ржавые детали конструкций. Сегодня павильон не только замечательно отреставрирован, он воссоздан вместе с объектами космической советской и российской программы.

«По крохам, по различным объектам отдельно собиралась обратно гигантская коллекция, наша история и история освоения космоса. Была сделана огромная работа, очень важно, что это была не только реставрация, а наполнение новой жизнью. Москвичи и гости столицы оценили. Десятки тысяч уже ознакомились с новым павильоном. Уверен, что каждый год павильоны, что <…> выходят из реставрации, будут наполняться новым содержанием и новой жизнью», - пояснил Собянин.

Он также поблагодарил реставраторов, строителей и организаторов, которые выполнили реставрационную работу на ВДНХ.