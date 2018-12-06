РИАМО - 6 дек. Московское областное УФАС России включило ООО «Мегаполис» в реестр недобросовестных поставщиков после сведений, представленных комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации городского округа Подольск, говорится в сообщении пресс-службы УФАС.

Согласно представленным сведениям, комитет в адрес общества направил проект контракта в установленный законом срок.

«В регламентированный срок ООО «Мегаполис» не представило подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и документ об обеспечении его исполнения, в связи с чем, комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации городского округа Подольск поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовой территории», - говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России ООО «Мегаполис» не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Мегаполис» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.