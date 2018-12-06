РИАМО - 6 дек. В Подмосковье возбуждены уголовные дела о незаконной вырубке деревьев, сумма причиненного ущерба превысила 2 миллиона рублей, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

В ходе проверок, проведенных Мытищинской и Истринской городскими прокуратурами, выявлены были нарушения природоохранного законодательства.

«Было установлено, что на территории лесных массивов вблизи поселка Вешки городского округа Мытищи и вблизи деревни Федоровка Истринского городского округа произведена самовольная рубка 30 сырорастущих деревьев различных пород (береза, дуб, ель)», - говорится в сообщении.

Общая сумма причиненного ущерба превысила 2 миллиона рублей.

«Материалы прокурорских проверок были направлены в следственные органы для дачи правовой оценки. После их рассмотрения возбуждены два уголовных дела по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений)», - добавляется в материале.

Расследование уголовных дел находится в органах прокуратуры Московской области на контроле.