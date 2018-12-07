РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 дек. В подмосковных Котельниках в пятницу представитель министерства экономики и финансов Московской области примет горожан, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Седьмого декабря в общественной приемной органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Московской области в городском округе Котельники состоится прием населения представителем министерства экономики и финансов Подмосковья. Время приема – с 10:00 до 13:00», – говорится в сообщении.

Мероприятие проведут по адресу: Дзержинское шоссе, дом №5/4, кабинет 110.