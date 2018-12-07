РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 дек. В подмосковном Королеве исполняющий обязанности начальника отдела национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по Московской области, подполковник полиции Денис Медведев в пятницу проведет личный прием граждан.

Медведев ответит на все вопросы жителей города, относящиеся к компетенции органов внутренних дел. Прием продлится два часа – с 16:00 до 18:00.

Мероприятие состоится по адресу: проспект Королева, дом №6Д.

Последнее подобное мероприятие проводилось в городском округе 2 ноября.