РИАМО - 6 дек. В деревне Артемки Можайского городского округа запустили новое промышленное производство индустриальной аквакультуры, здесь стали разводить и выращивать мраморного клариевого сома, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Производительность цеха составит порядка 100 тонн в год. Технологии позволяют выращивать рыбу круглый год, невзирая на погоду», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По его словам, цель производителей – обеспечить гостей и жителей не только этого района, но и соседние области экологически чистой товарной рыбой, выращенной исключительно по экотехнологиям.

«И еще – необходимо учитывать, что мраморный сом – это основа для здорового и детского питания», - отметил Разин.

Ранее Разин заявлял, что по предварительным итогам 2018 года в хозяйствах Подмосковья вырастили на 10% больше рыбы, чем в 2017-м, всего — более 5 тысяч тонн.