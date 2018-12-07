РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. Во Дворце спорта «Триумф» Люберец в пятницу пройдет премьера фильма «Кислота» в рамках областного кинофестиваля «Точка зрения. Молодежный сеанс», говорится в сообщении пресс-службы ГУСК Московской области.

«Премьерный показ фильма «Кислота» режиссера Александра Горчилина состоится 7 декабря в Люберцах в рамках областного кинофестиваля «Точка зрения. Молодежный сеанс». Министр правительства Московской области по социальным коммуникациям

Ирина Плещева и министр культуры Московской области Нармин Ширалиева встретятся с молодежью Подмосковья во Дворце спорта «Триумф», – отмечается в сообщении.

В рамках проекта «Диалог на равных» Ширалиева расскажет о современном кинематографе. Плещева в процессе премьерного показа фильма совместно с творческой группой картины пообщается с ребятами о самоопределении.

В мероприятии примут участие порядка 2 тысяч человек. Представит картину ведущий программы «Индустрия кино» Иван Кудрявцев. Начало в 15:00.

В картине «Кислота» прямым языком, понятным для всех возрастов, описано все то, чем живет современная молодежь, и то, что может присутствовать в ее жизни. По итогам просмотра фильма с молодежью проведут беседу о самоопределении. На обсуждении также на примере сюжетной линии фильма выявят и обсудят современные ценности, заботы и кумиров сегодняшней молодежи.

Фильм «Кислота» – режиссерский дебют актера Александра Горчилина. Он повествует о сегодняшнем поколении молодых людей, живущих в полном комфорте в эру социальных сетей. Новый открытый мир без границ усложняет задачу выбора и самоопределения: кем быть и кого любить. Фильм получил приз за лучший дебют на престижном российском кинофестивале «Кинотавр». Главные роли исполнили молодые актеры театра и кино Филипп Авдеев и Александр Кузнецов.