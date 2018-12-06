РИАМО - 6 дек. Музей Победы и его региональные партнеры запустили интернет-акцию, посвященную контрнаступлению советских войск под Москвой в 1941 году, она продлится до 9 декабря, говорится в сообщении информационного центра Музея Победы.

Акция пройдет в рамках федерального проекта «Территория Победы».

«На страничках музеев-участников проекта в социальных сетях будут публиковаться материалы об этапах и событиях Битвы за Москву, героях сражения и их подвигах. Присоединиться к акции может любой желающий», - говорится в сообщении.

Для участия необходимо поставить хештеги: #БитваподМосквой #Важнопомнить #Территория Победы.

Акция продлится до 9 декабря.

«Территория Победы» – это проект московского Музея Победы, направленный на создание единого музейного пространства в области военной истории ХХ века. В его рамках московский флагман вступает в партнерство с региональными музеями, более 150 из которых уже присоединились к инициативе. Сотрудничество активизирует общую работу по сохранению исторического наследия в России.