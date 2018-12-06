РИАМО - 6 дек. На юго-западе столицы у пенсионерки угнали Lexus RX 200T стоимостью около 3,2 миллиона рублей, следователи проводят проверку, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сообщение об угоне поступило от пострадавшей – женщины 1956 года рождения. Кража произошла возле ее дома по адресу: улица Кедрова, 4–1.

«Сотрудниками полиции установлено, что в период с 21:00 4 декабря до 08:00 5 декабря от дома 4 корпуса 1 по улице Кедрова неизвестный совершил кражу автомобиля Lexus RX 200T, принадлежащего пострадавшей», – говорится в сообщении.

Материальный ущерб составил 3,2 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».