РИАМО - 6 дек. Московский городской суд освободил от наказания блогера Эрика «Давидыча» Китуашвили, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы приговорил Китуашвили к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режим.

«Китуашвили освобожден по решению Мосгорсуда в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности по двум преступным эпизодам, в которых он был признан виновным на основании приговора районного суда», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что изначально ему было вменено в вину пять эпизодов мошенничества, по трем из них истекли сроки давности привлечения к ответственности еще на день вынесения приговора в районном суде. Все необходимые документы сегодня же направят в СИЗО. Также суд освободил от наказания гражданскую жену Китуашвили.

«Анна Каганская освобождена сегодня от наказания по единственному эпизоду в связи с истечением срока давности по уголовному делу. Она была под подпиской о невыезде, эта мера также отменена», - заключил представитель пресс-службы суда.

Китуашвили задержали 21 февраля 2016 года по уголовному делу о хищении денежных средств, принадлежащих одной из страховых компаний, в особо крупном размере. С тех пор он находился под стражей. Позднее арестовали подругу Китуашвили Анну Каганскую.

По версии следствия, в июне 2008 года обвиняемый совместно с неустановленными лицами инсценировал хищение дорогостоящей иномарки на Каргопольской улице. Затем представил в страховую компанию заведомо ложные документы. После наступления страхового случая злоумышленники получили на банковский счет в одном из столичных банков страховое возмещение в размере 1,35 миллиона рублей за якобы похищенную и застрахованную автомашину, причинив тем самым страховой компании материальный ущерб в особо крупном размере.