РИАМО (КОРОЛЕВ) – 7 дек. Жители Королева совместно с властями горокруга в пятницу обсудят план ремонта дорог и тротуаров на 2019 год, сообщается на сайте городского координационного совета.

Заседание рабочей группы по вопросам благоустройства и санитарной очистки пройдет в конференц-зале ДиКЦ «Костино».

«Мероприятие, в ходе которого обсудят план ремонта дорог и тротуаров на 2019 год, пройдет под председательством начальника управления благоустройства города Ивана Студеникина», – говорится в сообщении.

Также участники заседания обсудят меры противодействия распространению борщевика Сосновского на озелененных территориях городского округа Королев и другие вопросы.

Заседание начнется в 14:30. Принять участие в нем могут все желающие.