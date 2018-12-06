РИАМО - 6 дек. На востоке столицы у безработного мужчины украли сумку с 3 миллионами рублей, подозреваемого задержали по месту его проживания, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

Сообщение о краже по адресу: Москва, шоссе Энтузиастов, владение 3 поступило от потерпевшего – мужчины 1966 года рождения.

«Установлено, что 4 декабря в 21:08 неизвестный, находясь в автомобиле Hyundai Solaris, совершил кражу принадлежащей потерпевшему сумки, в которой находились 3 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

На следующий день подозреваемого задержали по месту его проживания. Им оказался водитель службы такси – мужчина 1980 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

Следователи проводят проверку.