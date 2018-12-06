РИАМО - 6 дек. В столице выпало 17% месячной нормы осадков в результате прошедшего снегопада, следующий снегопад придет в Москву 9 декабря, сообщается на сайте «Метеовести».

«Снегопад, обрушившийся на Москву, ослабел и в течение ближайших 2-3 часов прекратится. Всего он принес в столицу 9 миллиметров небесной влаги или 17% от декабрьской нормы», — говорится в сообщении.

Седьмого и 8 декабря серьезных осадков в городе не ожидается, местами только может пройти небольшой снег. Новая порция снегопадов придет в столицу 9 декабря, и в начале новой недели сугробы вырастут до 16-18 сантиметров.