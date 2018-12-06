РИАМО - 6 дек. Бесплатные аудиогиды по достопримечательностям Московской области появились в автобусах «Мострансавто», пока сервис запущен в трети филиалов транспортной организации, в начале года планируется, что услуга будет доступна во всех подразделениях, говорится в сообщении пресс-службы областного перевозчика.

«В автобусах «Мострансавто» теперь можно прослушать аудиоэкскурсии об интересных достопримечательностях Подмосковья. Проект реализован совместно с компанией izi.TRAVEL. Чтобы воспользоваться электронным путеводителем во время поездки, достаточно установить бесплатное мобильное приложение izi.TRAVEL», – говорится в сообщении.

Как добавляется в сообщении, QR-код с ссылкой на приложение размещен на информационных стикерах в салонах некоторых автобусов Серпуховского, Коломенского, Ногинского, Ступинского, Клинского, Сергиево-Посадского, Балашихинского, Химкинского, Электростальского и Наро-Фоминского филиалов «Мострансавто».

«Пока сервис доступен в трети филиалов, в начале следующего года мы планируем, что новая услуга появится во всех подразделениях предприятия. Подмосковье – регион с большим туристическим потенциалом: музеи, усадьбы, выставочные комплексы. <…> Мы создаем условия, чтобы можно было с комфортом добраться до любого туристического объекта и по пути прослушать экскурсию на выбранную тему», – отметил генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов.

Понравившуюся экскурсию пассажиры могут скачать и прослушать в удобное для них время. Также, например, в Коломне и Сергиевом Посаде доступны аудиогиды на английском языке. Познавательная экскурсия будет включаться автоматически при приближении к туристическому объекту, для этого нужно выбрать в приложении izi.TRAVEL режим «прогулка».

По словам Мурашова, новый сервис откроет жителям и гостям Подмосковья как популярные, так и малоизвестные достопримечательности.

«Мострансавто» активно поддерживает культурные инициативы Московской области. В официальных аккаунтах предприятия в социальных сетях ведется еженедельная рубрика «Путешествуй с «Мострансавто», в которой представлены объекты культурного и исторического наследия Подмосковья с указанием близлежащих маршрутов предприятия. Совместно с министерством культуры Московской области осенью состоялся конкурс «Сокровищница Подмосковья», участники которого должны были посетить пять достопримечательностей.