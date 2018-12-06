РИАМО - 6 дек. Лауреатов конкурса правительства Москвы на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия «Московская реставрация – 2018» наградили в столице, победителями стали 46 специалистов и организаций, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Мы на протяжении последних лет долго мучились над тем, чтобы реставрировать фасады исторических зданий, привести в порядок наши улицы, скверы. И вся эта работа казалась бесконечной. Уходящий год стал такой точкой, когда все сошлось вместе и в городе произошел эффект «вау», и лозунг «Я люблю Москву» стал из абстрактного ближе к сердцу. Мы увидели город комфортным и дружелюбным, в новой атмосфере. Большая часть этой работы лежала на ваших плечах - реставраторов, строителей, ремонтников, которые за 8 лет воссоздали 1160 объектов», - сказал в ходе церемонии мэр Москвы Сергей Собянин.

Он также отметил, что столичные реставраторы приняли участие в восстановлении большого количества транспортных объектов, например, паровозного депо, остановки трамвая, станций метро. Помимо памятников, реставраторы уделяют внимание работе с театрами, улицами.

«Хотел бы сказать огромное спасибо ветеранам-реставраторам, что вы за эти годы вырастили огромное количество реставраторов, которые приходят вам на смену. Должен сказать, что работы хватит на десятки лет - она постоянная», - добавил Собянин.

Мэр подчеркнул, что большая часть памятников восстанавливается за счет внебюджетных средств.

Церемония состоялась в Государственном академическом театре имени Моссовета. В ней приняли участие почетные реставраторы города, лауреаты конкурса прошлых лет, представители профессионального реставрационного сообщества, деятели науки и культуры, собственники и пользователи объектов культурного наследия Москвы, представители проектных и реставрационных компаний, профильных общественных организаций.

«Конкурс «Московская реставрация» проводится уже в восьмой раз, что меня особенно радует, что количество заявок растет, в этом году их рекордное количество - 105. Важно, что этот конкурс добровольный, очень приятно, что конкурс развивается, это настоящее соревнование профессионального мастерства», - отметил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Конкурс «Московская реставрация» был учрежден в 2012 году, с этого момента лауреатами конкурса стали 289 специалистов и организаций. В этом году на конкурс были поданы рекордные 105 заявок.

С 2011 по 2018 год в столице отреставрировали 1167 объектов культурного наследия. В 2018 году была завершена реставрация 184 памятников.