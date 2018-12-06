РИАМО - 6 дек. Власти Москвы отказались от строительства автомойки площадью 400 квадратных метров на улице Дмитрия Ульянова, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась признать утратившим силу решение, принятое 9 марта 2017 года о возведении автомойки по адресу: улица Дмитрия Ульянова, владение 6, корпус 1 (ЮЗАО)», - отмечается в сообщении.

Площадь автомойки, которую планировалось построить на указанной территории, могла составить 400 квадратных метров.

По итогам проведенных публичных слушаний, в рамках которых местные жители высказались против строительства автомойки, ее возведение было отменено.