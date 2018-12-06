РИАМО - 6 дек. Новые таблички с информацией о платных парковках начали устанавливать в Москве, старые таблички временно смещаются под новые, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«Мы уже начали установку табличек с измененными тарифами для оплаты парковок. Таблички устанавливаются с указанием даты начала действия тарифов - 15 декабря. Старые таблички с тарифами смещаются под новые, а 15 декабря они будут демонтированы», - сказал собеседник агентства.

С 15 декабря на 237 улицах в центре столицы будет отменена бесплатная парковка по воскресеньям.

Нововведения будут касаться улиц в районах Арбат, Замоскворечье, Басманный, Дорогомилово, Пресненский, Красносельский, Тверской, Мещанский.

В частности, ограничения появятся на улицах Пречистенка, Моховая, Ильинка, Остоженка, Петровка, Варварка, Охотный ряд, Арбат. Также бесплатная воскресная парковка станет недоступной на Тверском, Сретенском и Рождественском бульварах, улицах Малая Бронная, Баррикадная, Большая Никитская, Мясницкая, Покровка, Маросейка и на Театральной, Триумфальной, Кудринской, Пушкинской, Трубной и Лубянской площадях.

Ранее в Дептрансе Москвы сообщили, что с середины декабря на ряде улиц в центре столицы начнут действовать новые правила пользования платными парковками и обновленные цены. Нововведения разработали с учетом загруженности улиц на основе мнений специалистов.

Бесплатную парковку по воскресеньям отменят на 237 улицах Москвы>>