РИАМО - 6 дек. Прекращена деятельность взлетно-посадочной площадки «Яхтенный порт» в Подмосковье, установлено, что земельный участок, на котором находилась площадка, не предназначался для этих целей, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«По требованию Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте прекращена деятельность взлетно-посадочной площадки «Яхтенный порт», – говорится в сообщении.

Так, ранее Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте провела проверку, в ходе которой выяснила, соблюдается ли законодательство о безопасности полетов эксплуатантами авиации общего назначения.

В результате проверка показала, что на территории АО «Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод» есть нарушения земельного законодательства.

«На территории завода расположена взлетно-посадочная площадка «Яхтенный порт». Однако земельный участок, используемый под площадку, относится к категории земель поселений», – добавляется в сообщении.

В итоге деятельность взлетно-посадочной площадки «Яхтенный порт» прекращена, старшему авиационному начальнику объявлен выговор.