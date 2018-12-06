РИАМО - 6 дек. Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства автомобильной дороги «Варшавское шоссе - деревня Андреевское - деревня Яковлево», которая свяжет районы новой Москвы с магистральной сетью города, работы будут проведены в два этапа, говорится в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы РФ.

«Изучив представленные материалы, эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение», - уточняется в материале.

Строительство магистральной улицы районного значения «Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево» позволит обеспечить поперечные транспортные связи уже существующих населенных пунктов и проектируемых районов комплексной застройки с магистральной сетью города. Строящаяся трасса протяженностью 11,8 километра берет свое начало от Варшавского шоссе между пересечениями с улицами 8 Марта и Маяковского в городе Щербинка и следует в западном направлении.

В рамках реализации проекта, получившего положительное заключение экспертов Главгосэкспертизы России, будет построена автомобильная дорога с четырьмя полосами движения, мостом через реку Десну, путепроводом через железную дорогу Курского направления, эстакадой над Варшавским шоссе, блочными распределительными пунктами наружного освещения.

Также будут организованы съезды на существующие дороги, обустроены места под остановки общественного транспорта и тридцать три наземных регулируемых пешеходных перехода возле остановок общественного транспорта и на перекрестках. В местах переходов через проезжую часть предусмотрено понижение бордюрного камня.