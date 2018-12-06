РИАМО - 6 дек. Московский окружной военный суд приговорил к 17 и 18 годам заключения двух членов террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в РФ) за подготовку терактов в столице, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«Суд приговорил Магомедхабиба Гаджиева к 17 годам колонии строгого режима, Нурлана Махсудова к 18 годам колонии строгого режима», - сказал собеседник агентства.

Ранее ФСБ задержала в Москве членов законспирированной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), планировавших совершить теракты в людных местах и на транспорте.

В местах их проживания были обнаружены и изъяты два готовых к применению самодельных взрывных устройства большой мощности. Кроме того, у них изъяли предметы для изготовления взрывных устройств, а также два пистолета ПМ, две гранаты РГД-5 и средства связи.

Руководство ячейкой осуществляли иностранные эмиссары ИГ.