РИАМО - 6 дек. В неудовлетворительном состоянии в Москве находятся 6 % памятников, специалисты ведут планомерную работу, чтобы их количество сокращалось, сообщил журналистам в пятницу руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

«В удовлетворительном состоянии 94 % памятников в столице, только 6 % у нас находятся в неудовлетворительном состоянии, но мы ведем каждый объект, каждого пользователя, каждого собственника, чтобы таких объектов в городе становилось все меньше и меньше», - сказал Емельянов.

В 2018 году неравнодушные москвичи вместе с Мосгорнаследием спасли порядка 30 памятников, на которых проводились незаконные работы. Например, в начале ноября после заявления горожан Мосгорнаследие остановило незаконные работы в доме 22/2 на Большой Никитской улице, где в 1905 году помещалась редакция большевистской газеты «Вперед». На момент осмотра проводилась облицовка стен, потолков, демонтаж перегородок и полов.

В июле незаконный ремонт был остановлен в главном доме усадьбы Ростопчиной - Шереметевых - Прове на Новой Басманной улице, где бывал Александр Дюма. Там велось несогласованное обустройство входной группы с восточного фасада здания.