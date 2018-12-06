РИАМО - 6 дек. В четверг в подмосковном Егорьевске состоялось торжественное открытие новой женской консультации центральной районной больницы, она оснащена самым современным оборудование и квалифицированными специалистами, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В мероприятии приняли участие заместитель министра здравоохранения Московской области Ирина Солдатова, глава городского округа Егорьевск Александр Гречищев, а также главный врач Егорьевской ЦРБ Гарик Хачатрян.

«Медучреждение рассчитано на 200 посещений в смену. Общая сумма финансирования вместе с оборудованием составила 220 миллионов рублей», - сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Он добавил, что на двух этажах консультации разместились большая лаборатория для проведения клинических исследований, процедурный кабинет, кабинет физиотерапии с большими возможностями лечения гинекологических заболеваний, современные врачебные кабинеты, специализированные кабинеты терапевта, кардиотокографии, отделение дневного стационара для беременных и послеоперационных пациентов и так далее.

Строительство женской консультации состоялось в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы.

«Женская консультация оснащена самым современным оборудованием и квалифицированными специалистами. Для нас важно, чтобы все учреждения здравоохранения соответствовали всем требованиям», - отметил Матвеев.