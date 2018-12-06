РИАМО - 6 дек. Возгорание площадью около четырех квадратных метров ликвидировали в подвале административного здания на Флотской улице в Москве, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.
«В районе пяти часов вечера пожарно-спасательные подразделения выезжали по адресу: Флотская улица, дом 15, корпус 1. В подвале было незначительное возгорание, около четырех квадратных метров», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пожар ликвидирован, никто не пострадал.
По данным открытых источников, по этому адресу находятся социальная служба, салон красоты и автомойка.
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