РИАМО - 6 дек. Возгорание площадью около четырех квадратных метров ликвидировали в подвале административного здания на Флотской улице в Москве, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«В районе пяти часов вечера пожарно-спасательные подразделения выезжали по адресу: Флотская улица, дом 15, корпус 1. В подвале было незначительное возгорание, около четырех квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пожар ликвидирован, никто не пострадал.

По данным открытых источников, по этому адресу находятся социальная служба, салон красоты и автомойка.