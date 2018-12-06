РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. В подмосковном Подольске провели инструктаж с работниками охраны одного из торговых центров по предоставлению инвалидам возможности подняться на верхние этажи здания, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение, в котором пожаловалась на отсутствие доступной среды для инвалидов в объектах торговли. Она отметила, что в торговом центре на Большой Серпуховской улице отсутствуют лифты для поднятия на второй и третий этажи. И добавила, что из-за этого посещать данный объект могут только здоровые люди.

«Было проведено выездное обследование по указанному в обращении адресному ориентиру. Информация, указанная в обращении, подтвердилась. Нарушения устранены. Также были приняты меры по привлечению виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством», – сказал начальник управления потребительского рынка администрации горокруга Николай Тупикин.

По его словам, с работниками охраны был проведен дополнительный инструктаж, была доведена информация руководителю ЧОП для предотвращения данных нарушений.

Он добавил, что в случае повторного невыполнения прямых обязанностей работниками охраны директор торгового центра просит сообщать о нарушениях администратору торгового центра.