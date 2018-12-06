РИАМО - 6 дек. Роскачество и Международная ассоциация организаций потребительских испытаний и исследований качества товаров проанализировали рынок смартфонов, в результате чего составили перечень лучших телефонов, пишет в четверг Федеральное агентство новостей.

Всего в список попали 309 моделей, их исследовали по 229 критериям безопасности и качества.

«Также были проанализированы экономичность батареи, возможности телефона, камера, звонки, СМС-сообщения, музыка, навигация и другие параметры», – говорится в сообщении.

Так, проведя исследование, Роскачество представило топ-10 лучших телефонов 2018 года. На трех верхних строчках Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS Max и iPhone XS.

Также в десятку лучших попали телефоны южнокорейской компании – Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy S9+.

Кроме того, в числе лучших телефонов уходящего года Samsung Galaxy S8, Huawei Mate 20 Pro, iPhone XR, Samsung Galaxy S8+, iPhone 8 Plus. Также Роскачетсво выделило Huawei P20 Pro.