РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 дек. Свыше 70 юных спортсменов из Люберец поучаствуют в самых крупных в Европе детско-юношеских соревнованиях по тхэквондо (МФТ) «Московский вызов», которые пройдут в Москве 9 декабря, сообщил «РИАМО в Люберцах» заместитель директора спортивного клуба «Дан-Гун» Сергей Зубков.

В легкоатлетическом футбольном комплексе «ЦСКА» в Москве 9 декабря пройдут самые крупные в Европе детско-юношеские соревнования по Taekwon-Do (МФТ) «Московский вызов». Данный турнир проводится ежегодно. В текущем году уже 18-й по счету. Организатором и инициатором столь крупного массового мероприятия является президент Всероссийской Федерация тхэквондо Цилфидис Лазос, обладатель черного пояса VII дана.

«Спортсмены самого крупного спортивного клуба «Дан-Гун», расположенного в Московской области, где тренируются более 500 спортсменов, тоже поедут на соревнования. От Люберец заявлено 73 человека, они будут представлять городской округ на крупнейших международных соревнованиях в Европе по тхэквондо. В них мы участвуем ежегодно с момента их основания», – сказал Зубков.

Он добавил, что всего на соревнования зарегистрировано более 1,5 тысяч спортсменов более чем из восьми стран мира. Регистрация продолжается.

«Ежегодно лучшие юные тхэквондисты со всех уголков нашей страны и мира встречаются, демонстрируя свои знания и опыт, приобретенные на тренировках. Конечно же, это и возможность встретить старых друзей», – отметил Зубков.