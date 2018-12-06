РИАМО - 6 дек. Один человек погиб, и три травмированы в результате аварии на дороге в Коломенском округе Подмосковья, жителей региона призвали быть внимательными на дорогах, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 13:13 в городском округе Коломенский на 4 километре автодороги Коломна - Черкизово - Непецино - Шкинь произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии один человек погиб, и три ранены», — говорится в сообщении.

Жителей региона призвали неукоснительно соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах.

В 2018 году в Подмосковье на 2,4% снизилась смертность от дорожно-транспортных происшествий по сравнению с прошлым годом. В регионе более низкие показатели смертности от ДТП, чем средние значения по стране – 8,2 умерших на 100 тысяч жителей. По России данный коэффициент составляет 9,4.