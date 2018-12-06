РИАМО - 6 дек. Более 100 управляющих компаний (УК) Подмосковья за первые три дня регистрации подтвердили свое участие в декабрьском Дне открытых дверей, посвященном работе диспетчерских служб и новой схеме обращения с отходами, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.
Мероприятие состоится 15 декабря, рекомендованное время проведения - с 10:00 до 15:00.
«Акцент во время декабрьской акции будет сделан на двух темах. «Первая – это организация работы диспетчерских служб в УК. Представители управляющих организаций и жилищные инспекторы расскажут жителям о том, как работает система диспетчеризации дома, где должны быть размещены номера контактных телефонов, каким образом регистрируются обращения, каковы нормативные сроки устранения тех или иных неисправностей, и о многих других аспектах деятельности диспетчерских служб», - сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.
Другой крайне актуальной для региона темой он назвал переход с 1 января 2019 года на новую схему обращения с отходами и оплаты этой услуги.
«Меняется многое. Сбор мусора становится раздельным. Эта услуга будет выделена в платежных документах отдельной строчкой «Обращение с ТКО». Соответственно, расходы на сбор и утилизацию мусора должны быть исключены из тарифа на содержание жилого помещения, куда входят сейчас. Все это 15 декабря необходимо разъяснить максимальному числу собственников и нанимателей жилья», - уточнил Соков.
Кроме этого, жители смогут в удобное время задать все волнующие их вопросы, решить проблемы и наладить контакты с руководителями и сотрудниками УК и органов местного самоуправления.
«О том, присоединилась ли ваша управляющая компания к областной акции, и по какому адресу она проведет прием, можно будет узнать на официальном сайте Госжилинспекции Подмосковья. В понедельник, 10 декабря, мы опубликуем и будем ежедневно актуализировать список зарегистрированных УК. Если жители не увидят свою организацию в списке, они могут обратиться в УК или в свой территориальный отдел Госжилинспекции с просьбой о ее участии в акции. Мы принимаем заявки по 13 декабря включительно», – добавил Соков.
Дни открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья проходят с марта 2014 года по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. С марта 2016 года акция стала ежеквартальной, а с декабря того же года - тематической. Несмотря на увеличение периодичности, «Дни открытых дверей» продолжают оставаться востребованными, количество участников регулярно увеличивается. Очередной рекорд был установлен 18 августа 2018 года на предыдущей акции, которую поддержали 786 управляющих организаций.
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