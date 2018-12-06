РИАМО - 6 дек. Два автомобиля столкнулись на дороге в городском округе Истра, в результате происшествия один человек умер, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 12:48 в городском округе Истра на 3-м километре подъездной дороги к коттеджному поселку Монтевиль произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии один человек погиб», - говорится в сообщении.

В 2018 году в Подмосковье на 2,4% снизилась смертность от дорожно-транспортных происшествий по сравнению с прошлым годом. В регионе более низкие показатели смертности от ДТП, чем средние значения по стране – 8,2 умерших на 100 тысяч жителей. По России данный коэффициент составляет 9,4.