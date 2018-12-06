РИАМО - 6 дек. Жители Подмосковья теперь смогут больше узнать о работе местных властей и главных достижениях региона на сайте губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщается в аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья в «ВКонтакте».

«Актуальный взгляд на события, программа развития для каждого муниципалитета на ближайшие 5 лет, фото и видео, которыми безвозмездно могут пользоваться все СМИ, – все это на новом ресурсе с современным интерфейсом», - говорится в сообщении.

Интернет-ресурс Воробьев.рф состоит из четырех разделов: «Программа», «Актуальное», «Медиа» и «Биография». Направление «Программа» имеет уникальный контент для каждого из 67 муниципалитетов Подмосковья, геопозиция пользователя определяется автоматически в пределах Московского региона.

На сайте представлена информация о работе властей муниципалитетов. Пользователи также смогут ознакомиться с планом мероприятий по улучшению ситуации в сфере здравоохранения, транспорта, благоустройства, экологии, образования, спорта, культуры, ЖКХ на 5 лет.

В разделе «Актуальное» размещены публикации, отражающие взгляд губернатора Московской области на тенденции развития региона, перемены в стране и мире. «Медиа» — это фото- и видеобанк с высококачественным и эксклюзивным медиаконтентом.

Раздел «Биография» написан от первого лица. Это рассказ про детство, школьные годы и армию, занятие бизнесом, работу в партии «Единая Россия» и губернатором Московской области.

«Считаю, что каждый обязан попытаться взять свою максимальную высоту. Есть известная фраза: «Нужно заслужить право сказать: я сделал все, что мог». Вот и борюсь за это право. Всей своей жизнью», - написал Воробьев на сайте.