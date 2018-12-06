РИАМО – 6 дек. В московских клиниках ежегодно выявляют около 40 тысяч новых пациентов с онкозаболеваниями благодаря современному диагностическому оборудованию, сообщил журналистам в четверг главный внештатный специалист - онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.

«У нас порядка 40 тысяч новых случаев онкозаболеваний регистрируется ежегодно в Москве», - отметил Хатьков.



Он добавил, что на сегодняшний день в Москве реализованы практически все возможности для того, чтобы предупреждать жителей об онкоболезни, контролировать ее, а в каких-то случаях добиваться излечения, либо длительных ремиссий при хорошем качестве жизни.



«Когда происходит насыщение диагностическим оборудованием, то всегда начинаем выявлять больше заболеваний, потому что многие люди не знают, что они у них есть какая-то опухоль, например. <…> В традиционной медицине сегодня много возможностей, мы их можем реализовать», - сказал специалист.

Хатьков ранее сообщал, что в Москве в этом году количество онкологических заболеваний, которые выявили на ранней стадии, выросло на 2%.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин отметил, что основной проблемой системы здравоохранения Москвы и здоровья местных жителей стали онкологические заболевания. По его словам, перед врачами стоят очень серьезные задачи по оперативному выявлению онкологии пациентов как в поликлиниках, так и в онкологических центрах.