РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. Подольское предприятие «Водоканал» планирует потратить около 2 миллионов рублей на работы по устранению возможных аварий в зимний период, сообщается на сайте госзакупок.

По данным общей информации закупки, опубликованной на сайте, муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Подольска опубликовало закупку на выполнение работ по ликвидации возможных последствий аварий в зимний период на сетях водопровода и водоотведения, а также по восстановлению асфальтобетонного покрытия после проведения аварийных раскопок. Подрядчик определится по итогам аукциона в электронной форме 7 декабря. Начальная (максимальная) цена контракта: 2 миллиона рублей.

Согласно документации закупки, выполнять работы необходимо будет на территории всего городского округа по заявкам заказчика. Подрядная организация должна будет ремонтировать дороги и тротуары после проведения аварийных работ, а также убирать оставленный мусор.