РИАМО - 6 дек. Московский городской суд 7 декабря рассмотрит апелляционную жалобу на арест правозащитника Пономарева, которого арестовали на 25 суток за пропаганду акции в поддержку фигурантов дела «Нового величия», сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Тверского суда Москвы.

77-летнего Льва Пономарева обвиняют в призывах к участию в несогласованной акции «За наших и ваших детей», которая прошла возле здания ФСБ России на Лубянке 28 октября. Акция проводилась в поддержку фигурантов дела «Нового величия» и дела «Сети». Его признали виновным по статье 20.2 КоАП «Повторное нарушение порядка проведения акции».

«Рассмотрение апелляционных жалоб на постановление Тверского районного суда города Москвы от 5 декабря в отношении Пономарева Л.А. состоится 7 декабря в 14:00 в Московском городском суде», – сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщали, что задержанный жаловался на условия содержания, которые он назвал «пыточными».

Кроме того, летом этого года Лев Пономарев провел одиночный пикет у здания Генпрокуратуры РФ в поддержку фигурантов дела «Нового величия». Позже Тверской суд Москвы оштрафовал его на 10 тысяч рублей.

«Новое величие» – организация, созданная в Москве в декабре 2017 года. Следствие считает, что активисты намеревались свергнуть конституционный строй и установить в стране временное правительство.