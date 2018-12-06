РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 дек. В подмосковных Котельниках отремонтируют пять автомобильных дорог в рамках программы на 2019 год и одну в рамках комплексного благоустройства, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в Instagram.

Программу ремонта автомобильных дорог в Подмосковье на 2019 год с адресным перечнем участков, которые приведут в порядок, опубликовали на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в разделе «Целевые программы».

«Отремонтируют автомобильную дорогу на улице Кузьминская, у домов №№11 и 13, а также в микрорайоне Силикат от дома №1 до дома №12А; в микрорайоне Южный у домов №№4, 3Б, 3А, 5А, 5Б, 6. Кроме того, от Полевого проезда до дома №26 микрорайона Силикат и от улицы Строителей, дом №1 до улицы Кузьминская, дом №19», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий микрорайона Опытное отремонтируют дорогу от дома №8 до дома №1.