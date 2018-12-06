РИАМО - 6 дек. Флигель городской усадьбы VIII–XIX веков на Остоженке включили в перечень выявленных объектов культурного наследия города Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия столицы.

Здание было частью городской усадьбы, где в 40–50-е годы XIX века жила мать Ивана Тургенева Варвара Петровна. Писатель часто гостил у нее, а события, происходившие в доме на Остоженке, легли в основу его рассказа «Муму».

«Флигель имеет мемориальную ценность для города как часть исторической усадьбы Тургеневых. В 2007 году правительство Москвы приняло решение создать здесь Музей Тургенева. В преддверии 200-летия со дня рождения писателя, которое отмечалось в ноябре этого года, главное здание усадьбы, которое является памятником архитектуры федерального значения, отреставрировали, а территорию вокруг дома-музея благоустроили», — сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Здание музея и сквер Тургенева, где установили памятник писателю и скульптурную композицию «Муму», образовали так называемый «тургеневский квартал» на Остоженке. По задумке авторов проекта, он должен стать памятным местом в центре столицы по аналогии с Гоголевским бульваром или Пушкинской площадью.

«Двухэтажный деревянный флигель с каменным подвалом является одним из старейших зданий в районе. Он стоит на южной границе усадьбы XIX века и играет важную роль в сохранении ее исторической планировки, как и планировки квартала в целом. На северо-западном и северо-восточном фасадах здания сохранился архитектурный декор XIX века: руст на уровне первого и второго этажей, карнизы и декоративные кронштейны. А на первом этаже флигеля можно увидеть дошедшие до наших дней своды Монье», — отметил Емельянов.

По его словам, статус выявленного объекта культурного наследия обеспечил флигелю «дома Муму» охрану государства. Его запрещено сносить, исторический облик здания не может быть нарушен. Любые ремонтные или реставрационные работы в доме теперь можно проводить только под контролем Мосгорнаследия и после согласования с ним.

Усадьбу на Остоженке построил в 1819 году титулярный советник Д.Н. Федоров. Работы велись на пустовавшей земле, приобретенной у генерал-лейтенанта Карла Кнорринга, владение которого полностью выгорело во время пожара 1812 года. Деревянный ампирный особняк с шестиколонным портиком, антресолями, семью окнами по фасаду представлял собой типичный образец московской послепожарной застройки.