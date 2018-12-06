РИАМО - 6 дек. В Южном округе Москвы запроектировали современный двухэтажный гимнастический зал для спортивной школы олимпийского резерва по синхронному плаванию «Труд», говорится в сообщении пресс-службы председателя Москомархитектуры.

Власти столицы согласились с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы для участка по адресу: Варшавское шоссе, 14. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Универсальный гимнастический зал необходим для проведения учебно-тренировочных занятий и подготовки спортсменов на современном уровне. Новый объект будет двухэтажным. В нем планируется зал с батутом, акробатическая дорожка, а также специальные страховочные приспособления для отработки трюков. Здесь будущие олимпийские чемпионы смогут совершенствовать навыки хореографии, гимнастики и акробатики», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, общая площадь нового объекта составит 980 квадратных метров.

«Учебно-спортивный центр «Труд» является базой для одной из лучших в мире спортивной школы Олимпийского резерва по синхронному плаванию. Воспитанники школы входят в состав Олимпийской сборной России и не раз становились чемпионами в своем виде спорта», – подчеркнула Княжевская.