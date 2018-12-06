РИАМО – 6 дек. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заверил, что США и ряд других стран вставляют «палки в колеса» развития России, сообщает в четверг Газета.ru.

Он отметил, что остальные государства «ведут себя адекватно», понимают, что антироссийские санкции вредят всем.

«Отдельные правительства палки в колеса вставляют. Чего скрывать, это и правительство США, администрация США и некоторых европейских стран», - сказал Медведев.

Ранее Медведев заверил, что у экономики страны есть запас прочности.