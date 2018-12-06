РИАМО - 6 дек. В Москве в следующем году планируют увеличить количество квот на оказание лучевой терапии для онкологических пациентов, сообщил журналистам в четверг директор Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова Игорь Хатьков.

«С этого года выделена большая сумма денег на лучевую терапию, которая обеспечивает 10 тысяч квот на проведение сеансов лучевой терапии. Сейчас обсуждается дальнейшее увеличение этой суммы, которая, мы надеемся, будет покрывать большее количество пациентов», – сказал Хатьков.

Он добавил, что на данный момент Москва по обеспечению лучевой терапии пациентов пока отстает от тех параметров, которые есть в мире, но это направление развивается в столице. Уже сейчас есть программа переоснащения клиник, а также программа развития лучевой терапии за счет привлечения ресурсов, которые есть не в московских организациях.

По его словам, выявление первой и второй стадии онкологии в Москве составляет 60,4%, целевой показатель Минздрава России – 55,6%.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин отметил, что основной проблемой системы здравоохранения Москвы и здоровья местных жителей стали онкологические заболевания. По словам мэра, перед врачами стоят очень серьезные задачи по оперативному выявлению онкологии пациентов как в поликлиниках, так и в онкологических центрах.